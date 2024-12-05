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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan ile Türkiye arasında belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

Arife Yıldız Ünal  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Ticaret Bakanı Bolat, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

Ankara

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre Bolat, başkent Aşkabat'ta düzenlenen 11. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katılmak üzere gittiği Türkmenistan'da Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından kabul edildi.

Burada yaptığı değerlendirmede, gücünü kardeşlik bağından alan Türk-Türkmen ilişkilerinin özellikle son dönemde dikkate değer ilerleme kaydettiğini söyleyen Bolat, Türkmenistan ile ticari ve ekonomik ilişkileri Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Atagulıyev ile koordinasyon içerisinde sürdürdüklerini aktardı.

Bakan Bolat, ortak çabalar sonucu, ticaret hacminin 2,7 milyar dolara yaklaştığına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılıklı yatırımlarımız 200 milyon doları aşmış ve müteahhitlerimiz Türkmenistan'da 53,5 milyar dolar değerinde 1100'e yakın proje üstlenmiştir. Ticaret, yatırımlar ve müteahhitlik alanlarında işbirliğimizin daha da geliştirilmesi mümkündür. En büyük hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve zatıaliniz tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmaktır."

"Müteahhitler yeni projelere hazır"

Ticaret Bakanı Bolat, kalitesini başarılarıyla kanıtlayan Türk müteahhitlerin Türkmenistan'da yeni projeler üstlenmeye hazır olduğunu belirterek geleneksel hale gelen, Türkmenistan-Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın ikili ticari hedeflere ulaşmak için kolaylaştırıcı rol üstlendiğini belirtti.

Türkmenistan'la iş yapan firmaların yaşadığı vize sorununa da işaret eden Bolat, iki ülke arasındaki geniş kapsamlı işbirliği çalışmalarının Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) çatısı altında sürdürüldüğünü bildirdi.

Müteakip HEK toplantısını 2025 yılının ilk çeyreğinde cumhurbaşkanı yardımcısı eş başkanlığında Türkiye'de düzenlemeyi planladıklarını aktaran Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Türk-Türkmen ilişkileri özellikle ticaret, enerji, ulaştırma/lojistik başlıklarında önemli potansiyel taşımaktadır. Umuyorum ki müteakip HEK toplantısı, bu potansiyelin hayata daha ileri seviyede geçirilmesi yönünde katkılar sağlayacaktır."

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