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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Serhat Tutak  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Ticaret Bakanı Bolat, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Ankara

Bakan Bolat, Bakanlık'taki kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bolat, "Toplantımızda; özellikle ihracattaki olumlu artışlar ve ithalattaki azalış trendi ile gümrük geçişlerinin daha da etkinleştirilmesi konularında verimli görüş alışverişlerinde bulunduk. Sayın Hisarcıklıoğlu ve heyetine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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