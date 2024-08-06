Ticaret Bakanı Bolat, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Ankara
Bakan Bolat, Bakanlık'taki kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bugün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (@TOBBiletisim) Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) Başkanlığındaki heyet ile Ticaret Bakanlığımızda bir toplantı gerçekleştirdik.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 6, 2024
Toplantımızda; özellikle ihracattaki olumlu artışlar ve ithalattaki azalış trendi ile… pic.twitter.com/rLy3dZVEqK
Bolat, "Toplantımızda; özellikle ihracattaki olumlu artışlar ve ithalattaki azalış trendi ile gümrük geçişlerinin daha da etkinleştirilmesi konularında verimli görüş alışverişlerinde bulunduk. Sayın Hisarcıklıoğlu ve heyetine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.