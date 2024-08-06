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Ekonomi

ABD'nin dış ticaret açığı haziranda yüzde 2,5 azaldı

ABD'nin dış ticaret açığı, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 73,1 milyar dolara gerilemesine karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Dilara Zengin Okay  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
ABD'nin dış ticaret açığı haziranda yüzde 2,5 azaldı

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 azalışla 73,1 milyar dolara indi. Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 72,5 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin dış ticaret açığı, mayısta 75 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Ülkenin ihracatı haziranda yüzde 1,5 artışla 265,7 milyar dolara çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. İthalatı da yüzde 0,6 artarak 339 milyar dolarla Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin'e karşı verilen dış ticaret açığı azaldı

ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin'e karşı dış ticarette verdiği açık, söz konusu dönemde azalış kaydetti. Ülkenin Çin ile ticaret açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,7 azalarak 22,3 milyar dolara geriledi.

Ülke, mayısta dış ticaret fazlası verdiği Singapur'a karşı haziranda 400 milyon dolarlık açık verdi.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Avrupa Birliği (18 milyar dolar), Meksika (13,7 milyar dolar), Vietnam (10,9 milyar dolar), Almanya (7,4 milyar dolar), Tayvan (6,4 milyar dolar), İrlanda (5,8 milyar dolar), Güney Kore (5,7 milyar dolar), Japonya (4,9 milyar dolar), Kanada (4,6 milyar dolar), Hindistan (3,7 milyar dolar), İtalya (3,1 milyar dolar), İsviçre (2,9 milyar dolar), Malezya (1,8 milyar dolar), Fransa (1,3 milyar dolar) ve İsrail (900 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği yerler ise Hollanda (4,8 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (3,6 milyar dolar), Hong Kong (2,1 milyar dolar), Avustralya (1,9 milyar dolar), Birleşik Krallık (900 milyon dolar), Brezilya (800 milyon dolar), Belçika (700 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (100 milyon dolar) oldu.

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