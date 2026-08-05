Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İspanya Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo ile görüşmesinde, Sanayi Hızlandırma Yasası başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) son dönemdeki politikalarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Bolat, İspanya'da mevkidaşı Cuerpo ile görüştü Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İspanya Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo ile görüşmesinde, Sanayi Hızlandırma Yasası başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) son dönemdeki politikalarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Bolat, NSosyal hesabından, İspanya'nın başkenti Madrid'deki görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

İspanya'nın, Türkiye'nin AB içerisindeki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğuna işaret eden Bolat, mevkidaşı Cuerpo ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini aktardı.

Bolat, iki ülkenin hem stratejik ortak hem de dost ve müttefik olduğunu belirtti.

Görüşmede, mevcut ekonomik ortaklığı daha da ileriye taşıyacak adımları değerlendirdiklerini kaydeden Bolat, bu doğrultuda Türkiye-İspanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 4. Dönem Toplantısı'nın sonbaharda her iki ülkeden iş dünyasının güçlü katılımıyla Madrid'de düzenlenmesi konusunda mutabakata vardıklarını ifade etti.

"Ekonomik işbirliğini ileriye taşıyabilecek alanlardan biri kamu alımları"

Bolat, görüşmede ayrıca küresel ve bölgesel ekonomik gelişmelerin ele alındığını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye-AB ekonomik ilişkileri önemli gündem başlıklarından birini oluşturdu. Bu kapsamda AB üyesi ülkelerle güçlü ekonomik entegrasyonumuzun temelini oluşturan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve daha etkin işlemesine yönelik beklentilerimizi paylaştık. Kamu alımlarının, ekonomik işbirliğimizi daha ileri seviyeye taşıyabilecek öncelikli alanlardan biri olduğu konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca Sanayi Hızlandırma Yasası başta olmak üzere AB'nin son dönemde hayata geçirdiği ticaret, rekabet ve sanayi politikalarını değerlendirdik. Bu politikaların Türkiye'yi de kapsayıcı bir yaklaşımla şekillendirilmesinin hem AB'nin rekabet gücüne hem de Avrupa'nın ekonomik güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını vurguladık."

"İkili ticaret hacminde hedef 25 milyar dolar"

Görüşmede, 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu nedeniyle İspanya'yı tebrik ettiğini belirten Bolat, son dönemde bu ülkede meydana gelen orman yangınları dolayısıyla duydukları üzüntüyü dile getirdiğini de ifade etti.

Bolat, Türkiye'nin bu süreçte İspanya'ya verdiği güçlü desteği bir kez daha teyit ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"AB içerisindeki 4'üncü büyük ticaret ortağımız olan İspanya ile ikili ticaret hacmimizi yıllık 20,5 milyar dolardan orta vadede yıllık 25 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu vizyon çerçevesinde iki ülke arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklığın iş dünyamızın ortaya koyduğu yenilikçi girişimler ve karşılıklı güven temelinde önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz."