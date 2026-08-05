Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk yerleştirme sonuçlarına göre, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca bölümü 500 tam puanla öğrenci alarak birinciliği paylaştı.

LGS yerleştirmelerinde İstanbul'un zirvedeki 20 lisesi belli oldu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk yerleştirme sonuçlarına göre, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca bölümü 500 tam puanla öğrenci alarak birinciliği paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 13 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları, 10 Temmuz'da açıklandı.

Yerleşmek istedikleri liselere 13-27 Temmuz'da tercihlerini yapan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ünü doldurdu, yerleştirme oranı ise yüzde 95,76 olarak gerçekleşti.

İlk yerleştirme sonuçlarına göre, İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 20 lise belli oldu.

Buna göre Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca bölümü ile İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinciliği paylaştı.

Bunların ardından Galatasaray Lisesi 497,43 puanla ikinci olurken, İstanbul Atatürk Fen Lisesi 494,88 taban puanla üçüncülüğe yerleşti.

İlk 20'de 3 imam hatip lisesi listede yer aldı

Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,35 taban puanla dördüncü, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 491,85 taban puanla beşinci, Haydarpaşa Lisesi 488,84 taban puanla altıncı, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 486,28 taban puanla yedinci, Kadıköy Anadolu Lisesi 483,86 taban puanla sekizinci, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 483,43 taban puanla dokuzuncu, Çapa Fen Lisesi 482,80 taban puanla onuncu sırada yer aldı.

İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alarak ilk 20'ye giren diğer liselerin taban puanları şöyle oldu:

"Vefa Lisesi 480,10 puanla 11'inci, Beşiktaş Anadolu Lisesi 478,89 puanla 12'nci, Validebağ Fen Lisesi 477,82 puanla 13'üncü, Burak Bora Anadolu Lisesi 477,09 puanla 14'üncü, Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi 474,93 puanla 15'inci, Pertevniyal Lisesi 474,49 puanla 16'ncı, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 472,39 puanla 17'nci, Şehit İlhan Varank Fen Lisesi 469,98 puanla 18'inci, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 469,51 puanla 19'uncu, M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi 468,92 puanla 20'nci."

Nakil süreci

Öte yandan, yerleştirmeye esas birinci nakil için tercihler bugün başladı. Birinci nakil tercihleri, 7 Ağustos'a kadar yapılacak ve sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

17-26 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül'de alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.