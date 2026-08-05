BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 199,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,09 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,10 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilimin azalabileceğine yönelik iyimserlik ve güçlü şirket bilançoları fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önemli şirket bilançolarının yatırımcıların odağındaki yerini koruduğu günü madencilik ve enerji şirketleri öncülüğünde pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.