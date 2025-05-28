Dolar
39.08
Euro
44.23
Altın
3,298.41
ETH/USDT
2,634.50
BTC/USDT
107,553.00
BIST 100
9,178.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’da etkili olan sağanak yağış sonrası su birikintileri oluştu. Sanayi Kavşağı alt geçidinden yayındayız.
logo
Ekonomi

THY üst üste 8. kez "Türkiye'nin en değerli markası" oldu

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2025 yılı "TURKEY100- Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasında, 2018-2024 yıllarında olduğu gibi bu sene de listenin ilk sırasında yer aldı.

Kenan Irtak  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
THY üst üste 8. kez "Türkiye'nin en değerli markası" oldu

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirketin 2025 yılındaki değeri, geçen seneye kıyasla yüzde 14 oranında artış göstererek, 2,27 milyar dolara yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Üst üste 8. kez bu unvana layık görülen küresel marka, zirvedeki yerini korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, aynı başarıyı 8. kez elde etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bayrak taşıyıcısı olduğumuz Türkiye'mizin en değerli markası olarak üst üste 8. kez seçildiğimiz için gururluyuz. Bu paye, bizlere göklerde bayrağımızı taşımanın ötesinde görev ve sorumluluklarımız olduğunu hatırlatırken, tüm Türk Hava Yolları ailesini daha büyük başarılar için motive ediyor. Türkiye'mize, ekonomimize, istihdamımıza ve paydaşı olduğumuz tüm sektörlere katkımızı artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance, 1996 yılından beri pazarlama ile finans arasında köprü kurma amacını taşıyor. 25 yılı aşkın bir süredir markaların finansal değerini hesaplayan şirket, her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriyor ve markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak kamuoyu ile bu bilgileri paylaşıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu
Düzce'de haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar
Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştü
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılışına ilişkin video paylaşımı
Milli Mücadele'nin ilk genelgesinin yayımlanmasının üzerinden 106. yıl geçti

Benzer haberler

THY üst üste 8. kez "Türkiye'nin en değerli markası" oldu

THY üst üste 8. kez "Türkiye'nin en değerli markası" oldu

THY "Capital500" araştırmasında 5 ödül aldı

Körfez ülkeleri seyahat acentelerinin temsilcileri Samsun'u gezdi

THY'den yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili ataması açıklaması

THY'den yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili ataması açıklaması
THY'nin Kuzey Makedonya'daki okullar arası resim yarışmasını kazananlara ödülleri verildi

THY'nin Kuzey Makedonya'daki okullar arası resim yarışmasını kazananlara ödülleri verildi
THY, 92'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

THY, 92'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet