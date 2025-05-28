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Ekonomi

ABD'de mortgage faizleri ocak ayından bu yana en yüksek seviyesinde

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,98 ile ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Dilara Zengin Okay  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
ABD'de mortgage faizleri ocak ayından bu yana en yüksek seviyesinde

Washington

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 23 Mayıs'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

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Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,2 düştü.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 7 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,92'den 6,98'e yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,21'den 6,23'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının tahvil getirilerindeki yükselişin ardından ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının art arda üçüncü haftada yükseliş kaydettiğini aktaran Kan, bunun sonucunda mortgage başvurularının azaldığını kaydetti.

Kan, konut satın alma amacıyla yapılan mortgage başvurularının ise haftalık bazda arttığını ve birçok pazarda konut arzındaki artışın da etkisiyle ekonomik belirsizliklere rağmen geçen yılın aynı döneminin üzerinde seyretmeye devam ettiğini ifade etti.

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