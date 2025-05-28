Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kaybederek 9.177,70 puandan tamamladı.
İstanbul
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 63,7 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,63 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.
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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,61 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 3,42 ile tekstil deri oldu.
Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.
Yarın veri gündeminde yurt içinde dış ticaret dengesi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.