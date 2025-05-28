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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kaybederek 9.177,70 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 63,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,61 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 3,42 ile tekstil deri oldu.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Yarın veri gündeminde yurt içinde dış ticaret dengesi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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