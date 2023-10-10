THY İsrail uçuşlarına ara verdi
Türk Hava Yolları (THY), İsrail'de yaşanan mevcut durum nedeniyle bu ülkeye seferlerine ara verdi.
İstanbul
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seferlerin durdurulduğunu belirterek, "İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.