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Ekonomi

THY İsrail uçuşlarına ara verdi

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'de yaşanan mevcut durum nedeniyle bu ülkeye seferlerine ara verdi.

Gökhan Yılmaz  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
THY İsrail uçuşlarına ara verdi

İstanbul

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seferlerin durdurulduğunu belirterek, "İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

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