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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

New York Borsası önünde Filistin'le dayanışma için oturma eylemi düzenlendi

New York Menkul Kıymetler Borsası önünde düzenlenen Filistin'le dayanışma için oturma eyleminde, silah üreticileri protesto edildi.

Mücahit Oktay  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
New York Borsası önünde Filistin'le dayanışma için oturma eylemi düzenlendi Fotoğraf: Lokman Vural Elibol / AA

New York

New York kentindeki Wall Street'teki borsa binası önünde toplanan bir grup aktivist, savaşları para kazanma aracı olarak gören ABD'li silah üreticileri ve yatırım şirketlerini hedef gösterdi.

Eylemciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana silah üreticilerinin ve askeri malzeme satışı yapan kuruluşların borsa değerlerinin "hızlı yükselişine" dikkati çekti.

Filistin'e desteklerini ortaya koymak için oturma eylemi düzenleyen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için kırmızı kağıttan yapılan yaklaşık 20 bin temsili gelinciği alana bıraktı.

Protestocular "20 binden fazla Filistinli katledildi", "Soykırımı fonlamayı bırakın" yazan pankartlar taşıdı.

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