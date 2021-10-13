Dolar
9.06
Euro
10.47
Altın
1,772.79
ETH/USDT
3,448.60
BTC/USDT
54,849.00
BIST 100
1,429.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY, Angola'nın başkenti Luanda'ya sefer başlattı

Türk Hava Yolları (THY), Angola'nın başkenti Luanda'ya başlattığı seferle uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Kenan Irtak   | 13.10.2021
THY, Angola'nın başkenti Luanda'ya sefer başlattı

İstanbul

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan THY, bugün Luanda'ya ilk uçuşunu gerçekleştirerek Afrika kıtasında sefer düzenlediği destinasyon sayısını 61'e çıkardı.

Luanda'ya çarşamba ve cuma günleri haftada 2 sefer düzenleyecek olan THY, Luanda seferlerini geniş gövdeli Airbus A-330 tipi uçağıyla, İstanbul – Librevil – Luanda – İstanbul parkurunda icra edecek.

Atlas Okyanusu kıyısına kurulmuş olan Luanda, bölgenin en önemli yönetim ve ticaret merkezi konumunda bulunurken, doğal bir limana sahip şehirde ihraç edilen ürünler arasında kahve, pamuk, şeker, elmas ve tuz yer alıyor.

Luanda seferi ile uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 128'e çıkaran THY, yeni destinasyonlarla misafirlerine sınırsız bağlantı imkanı sunarken aynı zamanda kalitesini ve hizmetini de dünyanın dört bir tarafına taşımaya devam ediyor.






Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz
Rusya'da 984 ile Kovid-19'dan günlük en yüksek can kaybı açıklandı
Hastaların pişmanlığına tanık olan doktorlardan 'aşı olun' çağrısı
Hastanede Kovid-19 tedavisi gören gençten yaşıtlarına "aşı olun" çağrısı
Sağlıklı uyku Kovid-19 aşısı sonrası antikor oluşumunu doğrudan etkiliyor

Benzer haberler

THY, Angola'nın başkenti Luanda'ya sefer başlattı

THY, Angola'nın başkenti Luanda'ya sefer başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'daki yeni rotası Angola, Nijerya, Togo

THY Portekiz'in Porto kentine haftada 10 sefer yapmayı hedefliyor

THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'a indirim kampanyası

THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'a indirim kampanyası
THY, Avrupa'da en çok uçan 2. şirket oldu

THY, Avrupa'da en çok uçan 2. şirket oldu
THY salgın döneminde en çok uçuş yapan hava yolu şirketlerinden biri oldu

THY salgın döneminde en çok uçuş yapan hava yolu şirketlerinden biri oldu