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Ekonomi

Tesla'nın karı üçüncü çeyrekte yüzde 44 azaldı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, dünya genelinde otomobil fiyatlarında yaptığı indirimlerin etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 düştü.

Dilara Zengin Okay  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Tesla'nın karı üçüncü çeyrekte yüzde 44 azaldı

Washington DC

Tesla, bu yılın üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 23,4 milyar dolara yükseldi. Tesla, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 21,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 44 azalışla 1,9 milyar dolara düştü. Tesla'nın net karı, geçen yılın aynı döneminde 3,3 milyar dolar olmuştu.

Şirketin 2022'nin üçüncü çeyreğinde 95 sent olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 53 sente geriledi.

Tesla'nın geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 25,1 olan brüt kar marjının ise şirketin fiyat indirimleri yoluyla satışları artırma çabalarının etkisiyle bu yılın aynı döneminde yüzde 17,9'a gerilediği görüldü.

Üretim ve teslimatta artış

Tesla, 2023'ün üçüncü çeyreğinde küresel çapta 430 bin 488 otomobilin üretimini yaparken, 435 bin 59 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 18, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 27 arttı.

Tesla'dan yapılan açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde şirketin ana hedeflerinin değişmediği, bu hedeflerin araç başına maliyetin azaltılması, teslimat hacimlerinin en üst düzeye çıkartılmasıyla serbest nakit akışı yaratılması ve yapay zeka ile diğer projelere sürekli yatırım yapılması olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yüksek faiz ortamında, pozitif serbest nakit akışını korurken, gelecekteki büyüme için AR-GE yatırımlarına ve sermaye harcamalarına odaklanmanın doğru yaklaşım olduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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