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Dünya

Meta'nın geliri ve net karı üçüncü çeyrekte düştü

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir ve net kar geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş kaydetti.

Dilara Zengin Okay   | 27.10.2022
Meta'nın geliri ve net karı üçüncü çeyrekte düştü

Washington

Meta, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 azalarak 27,7 milyar dolara geriledi. Meta, 2021'in üçüncü çeyreğinde 29 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bu dönemde gösterdiği düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde seyreden Meta'nın geliri, ikinci çeyrekte de yüzde 1 azalmıştı.

Şirketin net karı üçüncü çeyrekte yüzde 52 azalışla 4,4 milyar dolara indi. Meta, 2021'in temmuz-eylül döneminde 9,2 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Şirketin 2021'in üçüncü çeyreğinde 3,22 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,64 dolara düştü.

Meta'nın üçüncü çeyrekte hisse başına karı 1,89 dolar olan piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Facebook'un kullanıcı sayısında artış

Meta çatısı altındaki Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısı ise bu dönemde artmaya devam etti.

Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı, eylül itibarıyla yıllık bazda yüzde 3 artarak 1,98 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 2 artışla 2,96 milyar oldu.

Meta'dan yapılan açıklamada, yılın son çeyreğinde şirketin gelirinin 30-32,5 milyar dolar aralığında olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, gelir konusunda kısa vadeli zorluklarla karşı karşıya olunmasına rağmen daha güçlü gelir büyümesine dönüş için temeller olduğunu belirtti.

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