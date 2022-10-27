Dolar
18.61
Euro
18.78
Altın
1,665.84
ETH/USDT
1,572.00
BTC/USDT
20,775.00
BIST 100
3,976.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejimi güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Ethem Emre Özcan   | 27.10.2022
İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Ankara

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.30 sularında Şam'ın çevresinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, 22 Ekim ve 24 Ekim'de de İsrail güçlerinin Şam'a saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bütçe görüşmelerinde soruları yanıtladı
Türkiye'nin de aralarında olduğu 19 ülkeden Çin'e Uygur çağrısı
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, İBB Atık Su Arıtma Tesisi açılışında yaşananları değerlendirdi
Amasya Valiliğinden Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın iddialarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, İBB Atık Su Arıtma Tesisi açılışında yaşananları değerlendirdi

Energean Şirketi, İsrail'in Kariş gaz sahasında üretime başladığını duyurdu

Filistinli kadınlar İsrail işgalinin doğurduğu zorluklar nedeniyle dünyadaki hemcinslerinden güçlü olduklarını düşünüyor

Filistinli kadınlar İsrail işgalinin doğurduğu zorluklar nedeniyle dünyadaki hemcinslerinden güçlü olduklarını düşünüyor
İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 6 evi yıktı

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 6 evi yıktı
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik saldırının şüphelisi tutuklandı

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik saldırının şüphelisi tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet