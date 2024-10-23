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Dünya

Boeing üçüncü çeyrekte 6,17 milyar dolar zarar etti

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, bu yılın üçüncü çeyreğinde 6,17 milyar dolar zarar bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Boeing üçüncü çeyrekte 6,17 milyar dolar zarar etti

Washington DC

Boeing, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirket söz konusu dönemde 6,17 milyar dolar zarar etti. Boeing, geçen yılın aynı döneminde de 1,6 milyar dolar zarar bildirmişti.

Kurumun 2023'ün üçüncü çeyreğinde 3,26 dolar olan hisse başına zararı bu yılın aynı döneminde 10,44 dolara çıktı.

Boeing'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 17,8 milyar dolara geriledi. Şirket, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 18,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

"Köklü bir kültür değişikliğine ihtiyacımız var"

Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Kelly Ortberg, şirketin finansal sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, bir yol ayrımında olduklarını, şirkete duyulan güvenin erozyona uğradığını, çok fazla borç yükü altında olunduğunu ve şirket genelinde performansta birçok müşteriyi hayal kırıklığına uğratan ciddi düşüşler yaşandığını aktardı.

İlk olarak, şirkette köklü bir kültür değişikliğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Ortberg, işlerin istikrara kavuşturulması, şirket genelinde yeni platform taahhütlerine ilişkin uygulama disiplinin geliştirilmesi ve Boeing için yeni bir geleceğin inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Ortberg, öncelikleri yeniden belirlemeleri ve daha yalın, daha odaklı bir organizasyon oluşturmaları gerektiğini kaydetti.

Fabrika işçilerinin grevine de değinen Ortberg, şirket için işe yarayan ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm bulmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Boeing'in 33 bin civarında çalışanı, şirketin zam teklifini kabul etmeyerek 13 Eylül'de greve gitme kararı almıştı.

Şirket son olarak grevdeki işçilerine, gelecek 4 yıl için yüzde 30 zam, performans primi ve emeklilik yardımlarının iyileştirilmesi teklifinde bulunmuştu.

Boeing ile sendika arasında devam eden görüşmeler sonucunda hafta sonunda geçici anlaşmaya varılmış ve sendika üyelerinin onaylaması halinde 5 haftadır devam eden grevin sona ereceği bildirilmişti.

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