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Ekonomi

TCMB'nin genel kurul toplantısı ertelendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılması planlanan 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Murat Aslan   | 19.03.2020
TCMB'nin genel kurul toplantısı ertelendi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılması planlanan 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılacağı duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Toplantının hangi tarihe ertelendiği konusunda bilgi verilmedi.


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