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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 artışla 1.382,45 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 27.04.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,45 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 1.382,45 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,09 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüşe geçen döviz kurlarının pozitif etkisi ve güçlenen tepki alımlarıyla yüzde 2,14 değer kazanarak günü 1.374,00 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası'nın faiz ve para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin beklendiğini aktaran analistler, emtia fiyatlarının seyri ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu, olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını bildirdi.

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