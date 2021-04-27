Galatasaray'da üç futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda oyuncu ve teknik heyet ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara dün yapılan testlerin sonuçlandığı belirtilerek, "Üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.