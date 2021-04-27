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Spor, Futbol

Galatasaray'da üç futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray'da üç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Ercan Çakar   | 27.04.2021
Galatasaray'da üç futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda oyuncu ve teknik heyet ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara dün yapılan testlerin sonuçlandığı belirtilerek, "Üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

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