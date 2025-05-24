Dolar
38.91
Euro
44.21
Altın
3,356.38
ETH/USDT
2,533.10
BTC/USDT
108,580.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB'den makro finansal istikrarı destekleyici adım

TCMB, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemleri ve yurt dışından kullanılan kredilerde bir yıla kadar vadede yüzde on iki olan zorunlu karşılık oranı, vadeye göre farklılaştırılarak bir aya kadar vadede yüzde 18, üç aya kadar vadede yüzde 14 oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
TCMB'den makro finansal istikrarı destekleyici adım

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusuna göre, makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen Türk lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişiklikler yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı, vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18’e, 3 aya kadar vadede yüzde 14’e yükseltildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savcının tehdit edilmesine ilişkin fezlekede şüphelilere yönelik değerlendirmelere yer verildi
Kayseri'de sahipli köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı
Başkentte İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Sağlık Bakanlığından Türkiye tatilinde hayatını kaybeden İngiliz vatandaşına ilişkin açıklama
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

Benzer haberler

TCMB'den makro finansal istikrarı destekleyici adım

TCMB'den makro finansal istikrarı destekleyici adım

Reel Kesim Güven Endeksi, mayısta 101,4 oldu

TCMB'den "Altın Fiyatı Kaynaklı Servet Artışının Konut ve Otomobil Piyasalarına Etkisi" analizi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet