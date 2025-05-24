TCMB'den makro finansal istikrarı destekleyici adım
TCMB, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemleri ve yurt dışından kullanılan kredilerde bir yıla kadar vadede yüzde on iki olan zorunlu karşılık oranı, vadeye göre farklılaştırılarak bir aya kadar vadede yüzde 18, üç aya kadar vadede yüzde 14 oldu.
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusuna göre, makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen Türk lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişiklikler yapıldı.
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Buna göre, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı, vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18’e, 3 aya kadar vadede yüzde 14’e yükseltildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.