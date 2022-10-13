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Ekonomi

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'a ziyarette bulundu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 13.10.2022
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti

Ankara

Odadan yapılan açıklamaya göre, Kavcıoğlu, buradaki konuşmasında Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin resesyon riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "resesyon konuşulmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu" ifade etti.

Yatırım ve üretim ortamını desteklemek üzere ekonomi politikalarının icra edildiğine işaret eden Kavcıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Son 5 yılın ortalamasına baktığımızda en düşük faiz oranlarının uygulandığını görüyoruz. Sadece kredi faizinde değil, mevduat faizinde de devlet tahvilinde de en düşük oranlar geçerli. Merkez Bankası politika faizi yüzde 12, Hazine yüzde 9,9 ile borçlanıyor. 2021 yılının son çeyreğinden itibaren uygulamaya alınan para politikası ve makro ihtiyati tedbirlerle kredi kompozisyonunda Türk lirasının payı arttı. KOBİ, esnaf ve tarım kredileri gibi krediye erişim imkanı daha sınırlı olan müşterilerin uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkanına kavuşarak faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmeleri amaçlanıyor. Makro ihtiyati politikalarla yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışını uygulamaya başladık."

Kavcıoğlu, 2021'de ortalama yüzde 23 civarında olan ticari kredi faizlerinin yüzde 18 seviyesine gerilediğine de dikkati çekti.

"Türkiye, bölgesinin tedarik merkezi olacak güçtedir"

ATO Başkanı Baran da dünya ekonomisinin Kovid-19 salgınından bu yana sıkıntılı bir süreç yaşadığını belirterek, Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada, yıllardır sorunlarla mücadele ettiği halde, ekonomik ve siyasi istikrarını koruyarak dünyada güvenli bir ada olarak kalmayı başardığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda arabuluculuk rolünü üstlenerek önemli bir diplomasi başarısı elde ettiğini kaydeden Baran, "Savaş halindeki iki ülkeyle de ilişkilerimiz iyi. Aynı anda hem Rusya hem de Ukrayna ile ticari ilişkilerini yürütebilen ülke biziz. Türkiye, bölgesinin tedarik merkezi olacak kapasite, güç ve imkana sahiptir." ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisindeki gelişmelere de değinen Baran, TCMB'nin reel sektörün finansmanını sağlamaya yönelik ihtiyati tedbirlerinin olumlu yansımaları olduğunu bildirdi.

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