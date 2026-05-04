Stratejik yük vagonları güneş enerjisiyle üretilecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Askeri tank taşıma ve yakıt ikmal gibi stratejik vagonlar başta olmak üzere yük vagonları, güneş enerjisi kullanılarak üretilecek." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sivas Bölge Müdürlüğünde kurulacak çatı tipi güneş enerjisi santrali (GES) ile yıllık 4,5 milyon kilovatsaat elektrik üretileceğini ve stratejik yük vagonlarının üretiminde bu enerjinin kullanılacağını bildirdi.

​​​​​​​Uraloğlu, demir yolu araçlarının üretim süreçlerindeki yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Demir yolu sektöründe, çevreci üretim süreçlerine hız verdiklerini aktaran Uraloğlu, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde çatı tipi güneş enerjisi santrali için çalışmalara başladıklarını aktaran​​​​​​​ Uraloğlu, "Bu tesisle, yıllık 4,5 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek, yaklaşık bin hanenin yıllık elektrik tüketimine denk bir enerji ihtiyacını karşılayacağız. Böylece yerleşkemizin elektrik ihtiyacının tamamını, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

​​​​​​​Uraloğlu, söz konusu yatırımla üretim süreçlerinde önemli bir dönüşüm sağlanacağına dikkati çekerek, "Askeri tank taşıma ve yakıt ikmal gibi stratejik vagonlar başta olmak üzere, yük vagonları bu fabrikada güneş enerjisi kullanılarak üretilecek." ifadesini kullandı.

"Sakarya'da üretim güneşten karşılanıyor"

Bakan Uraloğlu, benzer bir yatırımın daha önce TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde hayata geçirildiğini ve tesisin aktif olarak elektrik üretimine başladığını hatırlattı.

Elde edilen enerjinin doğrudan üretimde kullanıldığına değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Milli Hızlı Tren, Gaziray ve diğer demir yolu araçlarının üretiminde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi, artık güneşten elde ediyoruz. Bu sayede, enerji maliyetlerini düşürüyor, üretimde rekabet gücümüzü artırıyoruz. Sakarya'daki santral ile yıllık yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovat saat elektrik üretimi sağlanabiliyor. Bu miktar, yaklaşık 670 hanenin elektrik ihtiyacına karşılık gelirken yıllık yaklaşık 1739 ton karbondioksit salınımının da önüne geçiliyor."

Uraloğlu, demir yolu araç üretiminde çevreci ve sürdürülebilir teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirtti.