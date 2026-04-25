Havalimanlarında yıllık yolcu kapasitesi 26 AB ülkesinin nüfusunu aştı Bakan Uraloğlu, Türkiye havalimanlarındaki yıllık yolcu kapasitesini, 397,4 milyonun üzerine çıkardıklarını belirterek, "Böylece yıllık kapasitemiz, 26 AB ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 24 yılda Türkiye'nin sivil havacılık alanında yakaladığı büyümeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin havalimanı altyapısı, yolcu kapasitesi ve uçuş ağıyla dünya ölçeğinde dikkati çeken bir seviyeye ulaştığına işaret eden Uraloğlu, ülke genelinde havalimanı sayısının son 24 yılda 26'dan 58'e yükseldiğini bildirdi.

Uraloğlu, terminal alanlarının da 541 bin metrekareden 4,1 milyon metrekareye ulaştığına işaret ederek, "Bu doğrultuda, havalimanların yıllık yolcu kapasitesi de arttı. Son 24 yılda, havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz, 26 AB ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu dönemde, hizmet verilen yolcu sayısının yaklaşık 34 milyondan 247,1 milyona yükseldiğinin altını çizen Uraloğlu, günlük yolcu trafiğinin, 92 binlerden 677 bin seviyesine ulaştığını bildirdi.

"Günlük uçuş sayısı 6 bin 800'ü aştı"

Uraloğlu, uçak trafiğinde de benzer sıçrama yaşandığına değinerek, toplam uçuş sayısının 532 binden 2,5 milyonun üzerine çıktığını, günlük uçuş sayısının da 6 bin 800'ü aştığını aktardı. Türkiye'nin, havacılıkta sadece kapasite değil, küresel sıralamalarda da önemli yükseliş yakaladığını belirten Uraloğlu, "Dünya yolcu trafiğinde 18'inci sıradan 7'nci sıraya, Avrupa'da ise 7'nci sıradan 3'üncü sıraya yükseldik." bilgisini paylaştı.

Toplam hava aracı sayısının, 626'dan 2 bin 218'e çıktığını, büyük gövdeli uçak sayısının da 150'den 800'e ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, hava yolu koltuk kapasitesinin 25 binlerden 157 binin üzerine, kargo kapasitesinin de 303 tondan 2 bin 903 tona yükseldiğini kaydetti.

Uraloğlu, yurt dışı uçuş noktası sayısının 60'tan 356'ya ulaştığını bildirerek, "Türkiye'nin, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısı, 81'den 175'e çıktı. Hava sahasında tanımlı uçuş yollarımız da yüzde 91 artışla 41 bin 901 kilometreden 80 bin kilometreye yükseldi. Bugün uçaklarımız, dünya üzerinde 80 bin kilometreyi bulan dev bir hava koridoru üzerinden uçuş gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

"Pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı"

Uçak park pozisyonlarının 332'den 1739'a, seyrüsefer yardımcı cihazlarının 215'ten 589'a çıktığını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yaptığımız yatırımlarla, 2002 yılında sivil havacılığımıza hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna, 92,4 kilometre daha ekledik. Pist uzunluğumuz, 241,4 kilometreye ulaştı. Bu da Ankara-Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor. Türkiye'nin havacılıkta ulaştığı bu kapasite sadece bugünün değil, geleceğin de altyapısını oluşturuyor. Bu büyüme ile ülkemizi küresel hava ulaşım ağının merkezlerinden biri haline getirdik."