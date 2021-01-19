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Ekonomi

S&P: Çin'deki olağanüstü toparlanmada eksik faktör tüketim

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Çin'deki tüketicilerin hala temkinli olduğunu ve finansal koşulların 2020'nin sonunda sıkı olmaya devam ettiğini, bu durumun toparlanmanın ivmesini sınırlayacağını belirtti.

Dilara Zengin   | 19.01.2021
S&P: Çin'deki olağanüstü toparlanmada eksik faktör tüketim

Washington DC

S&P'den yapılan açıklamada, Çin'in 2020'de yüzde 2,3 büyüdüğü, bunun küresel büyümeyi 6 puanın üzerinde bir farkla geride bırakabileceği anlamına geldiği aktarıldı. 

Açıklamada, "Çin'deki tüketiciler hala temkinli davranıyor ve finansal koşullar 2020'nin sonunda sıkı olmaya devam etti. Bu, toparlanmayı rayından çıkarmayabilir ancak ivmesini sınırlayacaktır." denildi.

Çin'in ekonomik toparlanmasının kayda değer olduğu ancak tamamlanmadığına işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de yüzde 7 büyümesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tahmine yönelik temel yukarı yönlü risklerin, hükümetin yüzde 8'e yakın büyüme hedefi ve makro politikaların bu hedefe ulaşmak için belirlenmesi olduğu bildirildi.

Perakende satışların, geçen yıl aralıkta yüzde 5'in altına indiği ve Kovid-19 salgını öncesi yüzde 8 civarında seyreden seviyelere dönmediği hatırlatılan açıklamada, geçen yılın başındaki gelir şokunun henüz tam olarak hafiflemediği aktarıldı.

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