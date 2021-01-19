Euro
9.04
Dolar
7.45
BIST 100
1,564.37
Altın
1,835.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fatih'in kuyu testlerini Kanuni yapacak

Fatih gemisinin sondaj yapacağı kuyularda kuyu testlerini ve kuyu tamamlama faaliyetlerini Kanuni sondaj gemisinin gerçekleştireceği bildirildi.

Büşranur Begçecanlı   | 19.01.2021
Fatih'in kuyu testlerini Kanuni yapacak

Ankara

Fatih gemisinin sondaj yapacağı kuyularda kuyu testlerini ve kuyu tamamlama faaliyetlerini Kanuni sondaj gemisi gerçekleştirecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Kanuni, Fatih sondaj gemisi için kuyu testlerini ve kuyu tamamlama faaliyetlerini yürütecek.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim 2020'de Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.

Öte yandan 2 Kasım 2020'de ulaştığı Türkali-1 kuyusundaki sondajına 5 Kasım'da başlamıştı.

TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni ise 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim 2020'de ayrılan gemi, ortalama 8 mil hızla 19 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Haydarpaşa Limanı'na gelmişti.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 13 Kasım 2020'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla gerçekleştirilen uğurlama töreninin ardından 14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 408 bini geçti
Yurt genelindeki 90 yaş ve üstü evlerinde aşılanıyor
Birleşik Krallık'ta nüfusun en az yüzde 10'u Kovid-19'u atlattı
Bulgaristan’da bir bebeğin anne karnında Kovid-19'a karşı antikor geliştirdiği tespit edildi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Kovid-19 aşısı yaptırdı

Benzer haberler

Fatih'in kuyu testlerini Kanuni yapacak

Fatih'in kuyu testlerini Kanuni yapacak

Gazprom 'Kuzey Akım 2'nin iptal edilme riski'nin bulunduğunu bildirdi

Günlük doğal gaz tüketiminde yeni rekor

Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk derin deniz tespit kuyusu Türkali-1'deki çalışmalar tamamlandı

Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk derin deniz tespit kuyusu Türkali-1'deki çalışmalar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir
Şanlıurfa'da hayvansal atıklar elektrik enerjisine ve organik gübreye dönüştürülüyor

Şanlıurfa'da hayvansal atıklar elektrik enerjisine ve organik gübreye dönüştürülüyor