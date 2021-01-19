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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 19.01.2021
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verdi." ifadeleri yer aldı.

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