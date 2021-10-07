Dolar
8.88
Euro
10.27
Altın
1,756.81
ETH/USDT
3,555.20
BTC/USDT
53,773.00
BIST 100
1,397.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Sivas'ta 9 ürün için coğrafi işaret belgesi başvurusu yapıldı

Sivas'ta Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) 9 ürün için coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunda bulunuldu.

Halife Yalçınkaya   | 07.10.2021
Sivas'ta 9 ürün için coğrafi işaret belgesi başvurusu yapıldı

Sivas

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Koyulhisar domatesinin tescillenmesiyle Sivas'ın TÜRKPATENT'ten coğrafi işaret tescil belgesi alan ürün sayısı 14'e yükseldi.

İlk olarak Sivas Belediyesinin girişimleri ile 1997 yılında Sivas el halısının tescil edilmesinin ardından, bu yıl da Koyulhisar Ziraat Odasının girişimleri ile Koyulhisar domatesinin tescili sağlandı.

Bu zaman aralığında çeşitli kurumların girişimleri ile "Yenihan bebekleri, Divriği pilavı, Sivas pezik turşusu, Ulaş etli pidesi, Ulaş yaprak döneri, Şarkışla kilimi, Sivas bıçağı, Sivas katmeri, Gemerek gilaburusu, Sivas köftesi, Kangal Balıklı Kaplıcası ve Kangal koyununun" tescili yapıldı.

9 ürün tescil yolunda

Sivas'ta kaymakamlıklar belediyeler ve çeşitli odalar tarafından "Gürün dut pekmezi, Sivas madımak yemeği (Sivas madımağı), Sivas pastırması, Sivas peskütan çorbası, Suşehri fırın kurusu, Suşehri kuru fasulyesi, Zara balı, Zara bebekleri, Zara sac ekmeği" için coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu yapıldı.

Bu ürünlerin de tescil edilmesi ile Sivas'ın TÜRKPATENT tarafından tescil edilen ürün sayısının 23'e yükseleceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 416 kişi hayatını kaybetti
AİHM Fransa'daki 'sağlık ruhsatı' için yapılan 18 bin başvurunun incelenmesini reddetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den gençlere aşı uyarısı
Bilim yuvası üniversiteler Kovid-19 salgınına aşılamayla kalkan oldu
DSÖ, Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor

Benzer haberler

Sivas'ta 9 ürün için coğrafi işaret belgesi başvurusu yapıldı

Sivas'ta 9 ürün için coğrafi işaret belgesi başvurusu yapıldı

Bilim insanlarının ısrarlı araştırması endemik bitkiyi herbaryuma kazandırdı

Kuraklıktan etkilenen Ulaş Gölü'nde balık ölümlerini önlemek için çalışma başlatıldı

Şuğul Kanyonu dört mevsim doğaseverlerden ilgi görüyor

Şuğul Kanyonu dört mevsim doğaseverlerden ilgi görüyor
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor

Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor
Sivas'ta gençlerin hazırladığı dekoratif saksılar köy okullarını süsleyecek

Sivas'ta gençlerin hazırladığı dekoratif saksılar köy okullarını süsleyecek