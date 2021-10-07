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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 121,7 milyar dolar oldu

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Ekim haftasında 322 milyon dolar düşerek 121 milyar 722 milyon dolara geriledi.

Gökhan Yıldız   | 07.10.2021
Merkez Bankası rezervleri 121,7 milyar dolar oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 1 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 364 milyon dolar artışla 83 milyar 204 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 24 Eylül'de 82 milyar 840 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 688 milyon dolar azalarak 39 milyar 205 milyon dolardan 38 milyar 517 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 322 milyon dolar düşüşle 122 milyar 44 milyon dolardan 121 milyar 722 milyon dolara geriledi.

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