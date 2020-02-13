Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan 'Derdimiz Memleket' paylaşımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 21 ayın rekoruna ulaşan sanayi üretimine ilişkin paylaşımda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 21 ayın rekoruna ulaşan sanayi üretimine ilişkin video paylaştı.
Varank'ın, Twitter üzerinden #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle paylaştığı "Derdimiz memleket!" başlıklı videoda sanayi üretimi alanındaki çalışmalar ve Bakan Varank’ın çeşitli fabrika ziyaretlerinden görüntüler yer aldı.
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Derdimiz memleket!#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/m7EFFEey9J— Mustafa Varank (@varank) February 13, 2020