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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Ekonomi

Bakan Varank: Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç için desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 03.04.2020
Bakan Varank: Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç için desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz." dedi.

Varank, "Temel ihtiyaç maddeleri, enerji gibi kritik sektörlerde hayatın devam etmesi için üretimi sürdürmek zorundayız." ifadesini kullandı.

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