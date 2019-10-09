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Barış Pınarı Harekatı başladı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İnsansız iş makineleri cuma günü birliklere teslim edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "(İnsansız iş makineleri) cuma günü birliklere teslim edilecek ve nerede ihtiyaç varsa bu araçlar kullanılmış olacak." dedi.

Etem Geylan   | 09.10.2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İnsansız iş makineleri cuma günü birliklere teslim edilecek

İzmir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin,"Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu operasyonu başarıyla uygulayacaklar ve hayata geçirecekler. Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

Varank, "(İnsansız iş makineleri) cuma günü birliklerine teslim edilecek ve nerede ihtiyaç varsa bu araçlar kullanılmış olacak." diye konuştu.

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