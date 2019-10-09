Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İnsansız iş makineleri cuma günü birliklere teslim edilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "(İnsansız iş makineleri) cuma günü birliklere teslim edilecek ve nerede ihtiyaç varsa bu araçlar kullanılmış olacak." dedi.
İzmir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin,"Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu operasyonu başarıyla uygulayacaklar ve hayata geçirecekler. Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.
Varank, "(İnsansız iş makineleri) cuma günü birliklerine teslim edilecek ve nerede ihtiyaç varsa bu araçlar kullanılmış olacak." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.