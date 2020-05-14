Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz, her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız." dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz, her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız." dedi.
Varank, "Servisler, yemekhane, çalışma saatleri gibi konulardaki önlemlere ilişkin TSE'nin hazırladığı rehber dokümanı 1-2 gün içinde yayımlayacağız." diye konuştu.
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