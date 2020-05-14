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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz, her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 14.05.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz, her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız." dedi.

Varank, "Servisler, yemekhane, çalışma saatleri gibi konulardaki önlemlere ilişkin TSE'nin hazırladığı rehber dokümanı 1-2 gün içinde yayımlayacağız." diye konuştu.

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