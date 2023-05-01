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Ekonomi

Samsun'da Orta Karadeniz Serbest Bölgesi kuruldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Samsun'da 10 bin ilave istihdam ve 1,5 milyar dolar ihracat imkanı yaratması öngörülen Orta Karadeniz Serbest Bölgesi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle bugün kuruldu." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Samsun'da Orta Karadeniz Serbest Bölgesi kuruldu

Ankara

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'da 10 bin ilave istihdam ve 1,5 milyar dolar ihracat imkanı yaratması öngörülen Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bugün kurulduğunu ifade etti.

Samsun'da Orta Karadeniz Serbest Bölgesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bölgeyi kurup işletmek üzere Orta Karadeniz Serbest Bölge Kurucu ve İşletici Anonim Şirketi (OSBAŞ), 30 yıl boyunca yetkili kılındı.

Ticaret Bakanı Muş da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kenti olan Samsun'un, Doğu Avrupa, Karadeniz ülkeleri, Orta Doğu, Orta Asya ülkelerinde yaşayan yaklaşık 600 milyon kişi için de ithalat ve ihracat kapısı olma potansiyeli taşıdığını bildirdi.

Üretim kabiliyeti, lojistik kabiliyetleri hem tarım hem de sanayi alanındaki rekabetçiliğiyle Samsun'un Türkiye ihracatındaki payını kısa zamanda yüzde 1 seviyesine, orta vadede de yüzde 2'nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Muş, Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin hem Samsun'un hem de tüm bölgenin ihracat üssü olacağını kaydetti.

Muş, Samsun'un bölgesel önemine işaret ederek Tekkeköy ilçesinde yer alan 644 bin metrekare arazi üzerinde Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin kurulmasıyla ihracat kapasitesinin artacağını vurguladı.

Bakan Muş, "Samsun'da 10 bin ilave istihdam ve 1,5 milyar dolar ihracat imkanı yaratması öngörülen Orta Karadeniz Serbest Bölgesi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle bugün kurularak Resmi Gazete'de yayımlandı." ifadesini kullandı.

Yapılacak dolgu çalışmalarıyla bölgeye yeni arazi kazandırılacağı ve arazi büyüklüğünün 1,5 milyon metrekareye yükseltileceği bilgisini veren Muş, "Böylece bölge, ülkemizin 5'inci büyük serbest bölgesi olacak ve ülkemiz ekonomisine uzun vadede yıllık 3 milyar doların üzerinde ilave ihracat katkısında bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Samsun Serbest Bölgesi yüzde 100 doluluğa ulaştı"

Muş, Samsun'da yatırımların yoğunlaşacağını, bu yatırımlarla istihdamın da ciddi oranda artacağını belirterek kurulan serbest bölgenin öncelikle Samsun'a, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mayıs Perşembe günü gerçekleştireceği Samsun mitinginden önce şehre verdiği bu müjdeden dolayı teşekkür eden Muş, kentteki yatırımlara dikkati çekti.

Muş, Samsun Limanı'nın hemen yanında 73 bin 150 metrekarelik alan üzerine kurulu Samsun Serbest Bölgesi'nin faaliyetlerine 1996 yılında başladığını anımsatarak "2022 yılında bölgede 23 firma tarafından 157 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Samsun Serbest Bölgesi'nin genişleyebileceği bir alan bulunmaması nedeniyle tüm Karadeniz Bölgesi'ne hitap edecek büyüklükte bir serbest bölgeye ihtiyaç duyuldu." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararları ile Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi ile Ege Serbest Bölgesi'nin sınırları da değiştirildi.


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