Van'da bulunan Keçikıran Sor Vadisi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Van'ın Muradiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Keçikıran Sor Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değiştirildi.
Ankara
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Keçikıran Sor Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucu, söz konusu alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.
Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.