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Van'da bulunan Keçikıran Sor Vadisi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Van'ın Muradiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Keçikıran Sor Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değiştirildi.

Hamdi Çelikbaş   | 24.02.2021
Van'da bulunan Keçikıran Sor Vadisi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Keçikıran Sor Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucu, söz konusu alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

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