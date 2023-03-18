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Ekonomi

Bu yıl 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi

Bu yıl 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.

Göksel Yıldırım  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Bu yıl 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi

Ankara

Ticaret Bakanlığının "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2023'te 79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilirken, bunlar arasında Arçelik, ASELSAN, Bosch, Çimsa, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Ford Otomotiv, İskenderun Demir ve Çelik, Kardemir, LCW, Petkim, Petlas, Sasa, Şişecam, Tofaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türk Traktör ve Vestel de yer aldı.

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