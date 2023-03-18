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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı bazı lisansların süresini 3 yıla çıkardı

Ticaret Bakanlığı bazı lisansların geçerlilik süresini 3 yıla yükseltti.

Göksel Yıldırım  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Ticaret Bakanlığı bazı lisansların süresini 3 yıla çıkardı

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, basılı ürün senedi hükmünde olmak üzere depolamak amacıyla teslim ve kabul edilen ürünler için lisanslı depo işletmelerince elektronik ortamda oluşturulan elektronik ürün senetlerinin kayden izlenmesi, devredilmesi, değiştirilmesi, iptali ve güvenliğine, bu hizmetleri yürütecek kuruluşun lisans alması, faaliyeti ile denetimine ve elektronik ürün senedine yönelik diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle 2 yılda bir olan lisans yenileme süresi 3 yıla çıkarıldı.

Lisanslı depoculuk

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, lisanslı depoculuğa konu tarım ürünlerinin standartlarının belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlamak amaçlanıyor.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, lisansın geçerlilik süresi 2'den 3 yıla çıkarıldı. Süre, lisans süresi bir yıl uzatılanlar için lisans süresinin bitiminden itibaren uygulanacak.

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile söz konusu lisansın geçerlilik süresi de 1 yıl artırılarak 3 yıla yükseltildi.

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