Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,757.00
BTC/USDT
63,954.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya’da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyor Ankara’da sağanak etkili oluyor
logo
Ekonomi

Sakarya'da 7 ayda üretilen 120 bin 690 taşıt dünya yollarında

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20,4'ünü karşılayan Sakarya, ülke ekonomisine 3 milyar 230 milyon 907 bin dolar döviz girdisi sağladı.

Onur Orhan  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Sakarya'da 7 ayda üretilen 120 bin 690 taşıt dünya yollarında

Sakarya

Sakarya'da yılın 7 ayında üretilen 160 bin 965 aracın yüzde 74,9'una denk gelen 120 bin 690'ı ihraç edildi.

İhracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya, ocak-temmuz döneminde 3 milyar 655 milyon 928 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde en çok dış satımı yüzde 88,3 ile sadece otomotiv alanında yapan Sakarya, 3 milyar 230 milyon 907 bin dolarlık ihracatıyla sektörde öncü iller arasında bulunuyor.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın 7 ayında üretilen 853 bin 704 taşıtın 591 bin 397'si yurt dışına gönderildi.

Sakarya ise ürettiği 160 bin 965 aracın yüzde 74,9'una denk gelen 120 bin 690'unu ihraç etti. Buna göre Sakarya, Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 18,4'ünü, ihracatının ise yüzde 20,4'ünü tek başına karşıladı.

Günde 756 araç banttan indirildi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, 7 ayda 129 bin 480 otomobil, 1303 midibüs, 1009 otobüs, 660 küçük kamyon, 86 kamyonet, 28 bin 427 traktör olmak üzere toplam 160 bin 965 araç üretildi. Böylece kentte günde 756 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

Toyota ocak-temmuz döneminde 129 bin 480 otomobil üretirken, bunun 110 bin 74'ünü yurt dışına sattı. Bu dönemde otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyondan oluşan 3 bin 58 aracı üreten Otokar, bunların 1271'ini ihraç etti.

TürkTraktör ise ürettiği 28 bin 427 traktörün 9 bin 345'ini yurt dışına göndererek ekonomiye döviz girdisi sağladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların vurularak düşürüldüğünü bildirdi
Azerbaycan'dan gönderilen amfibi uçak, Uşak'ta yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor
Meteorolojiden Ankara için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel vefat etti

Benzer haberler

Sakarya'da 7 ayda üretilen 120 bin 690 taşıt dünya yollarında

Sakarya'da 7 ayda üretilen 120 bin 690 taşıt dünya yollarında

59. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serdar Yıldırım kazandı

Güneydoğu'dan 7 ayda 294 milyon dolarlık ayçiçek yağı ihracatı

Un ihracatında yıl sonu için 1,5 milyar dolar hedefi

Un ihracatında yıl sonu için 1,5 milyar dolar hedefi
Bingöllü arıcı aile, AB tescilli balları ile Londra'da altın madalya aldı

Bingöllü arıcı aile, AB tescilli balları ile Londra'da altın madalya aldı
Sakarya sahillerinde 70 günde 360 tatilci boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya sahillerinde 70 günde 360 tatilci boğulmaktan kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet