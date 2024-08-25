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Ekonomi

Kırşehir'de nadasa bırakılacak alanlara nohut ekiliyor

Nohut üretiminde üçüncü sırada yer alan Kırşehir'de, nadasa bırakılacak alanlar kuraklığa dayanıklı olması nedeniyle nohut ekilerek değerlendiriliyor.

Serkan Güner  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Kırşehir'de nadasa bırakılacak alanlara nohut ekiliyor Fotoğraf: Serkan Güner/AA

Kırşehir

Geçen yıl yaklaşık 374 bin dekar olan ekim alanı bu yıl 440 bin dekara çıkarılan kentte, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi yürütülüyor.

Proje çerçevesinde 2023'te 174 çiftçiye 45 ton nohut tohumu verildi, bu yıl ise 526 üreticiye 75 ton nohut tohumu yüzde 50 hibeyle dağıtıldı.

Vali Hüdayar Mete Buhara, AA muhabirine, nohudun kentte çok ciddi bir üretim kapasitesi olduğunu söyledi.

Nohut üretiminde Kırşehir'in Türkiye'de üçüncü sırasında yer aldığını ve yaklaşık 700 çiftçiye tamamı ya da yüzde 50'si hibe olmak üzere 120 ton civarında tohum dağıttıklarını vurgulayan Buhara, "Desteklerimizi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. İlimizin var olan potansiyelini daha iyi noktalara getirmek ve çiftçilerimize yardımcı olarak bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz. Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden birisi olmamız nedeniyle bu tür ürün çeşitlerinin arttırılması, çiftçilerimizin bu çeşitlere yönlendirilmesi ülkemiz açısından önem arz ediyor. " diye konuştu.

Nadasa bırakılacak alanlar nohutla değerlendiriliyor

Mucur ilçesine bağlı Yazıkınık köyünde nohut hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de Kırşehir'in coğrafi yapısı ve iklim şartları açısından nohut üretimine elverişli bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Üreticilere alternatif ürün olarak nohut tohumu dağıtmaya devam ettiklerini vurgulayan İlmeç, geçen yıl 374 bin dekar olan nohut ekim alanının bu yıl 440 bin dekara çıkarıldığını dile getirdi.

Nohut üretiminin gelecek yıllarda daha iyi bir seviyeye gelmesi için gerekli desteği vermeyi sürdüreceklerini aktaran İlmeç, "Çiftçimiz alternatif ürün olarak da nohudu tercih etmektedir. Çünkü kıraç arazilerde çok iyi verim alınmakta, çiftçimiz nadasa bırakacak alanlarını nohutla değerlendirmektedir. Nohut sonrasında tekrar yine arpa, buğday ekimine dönüş sağlamaktadır. Nohut ekim alanının yüzde 18 civarında artmış olması da bizim için çok sevindirici bir durum. Önümüzdeki yıllarda da bu rakamı giderek arttırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici Fahri Türkyılmaz da geçen yıl 400 dönüme yakın, bu yıl ise yaklaşık 850 dönüm nohut ektiğini belirtti.

Dönümde 80-100 kilogram verim aldıklarını anlatan Türkyılmaz, "Bu tarlayı nadasa bırakacaktık, onun yerine nohut ekiyoruz. Bu da alternatif bir ürün oluyor. Gelecek yıl da tekrar buğday ekeceğiz. Verimlerimiz biraz düşük ama bunun nedeni yağışlar. Bu yıl yağışlar az oldu ve zamansız yağdı. Yağış olsa verim de daha iyi olurdu." dedi.

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