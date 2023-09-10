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Ekonomi

Sakarya Botanik Vadisi'nde üretilen biberiyede yüksek rekolte bekleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Sakarya Botanik Vadisi'nde yetiştirilen biberiyenin hasadına başlandı.

Uğur Subaşı  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Sakarya Botanik Vadisi'nde üretilen biberiyede yüksek rekolte bekleniyor

Sakarya

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımsal kalkınma amacıyla Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerini üretim hattı üzerinde hazırlanan Sakarya Botanik Vadisi'nde, tıbbi ve aromatik bitki üretiliyor.

Sera AŞ koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ada çayı ve lavantadan sonra biberiyenin de hasadına başlandı.

Geçen yıl biberiyede 12 ton rekolte alınırken, bu yıl sezonun verimli geçmesi nedeniyle bu rakamın 15 tona çıkması bekleniyor.

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