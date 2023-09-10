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Ekonomi

OİB, Almanya'daki IAA Mobility Summit 2023 Fuarı'na katıldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen IAA Mobility Summit 2023 Fuarı'na katılım sağladı.

Cem Şan  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
OİB, Almanya'daki IAA Mobility Summit 2023 Fuarı'na katıldı

Bursa

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 4-8 Eylül'de Münih'te gerçekleştirilen fuarda 36 ülkeden 730 firma yer aldı.

Almanya fuara 350 firmayla katılırken Fransa, Tayvan, İsveç, Portekiz, Macaristan, İsrail ve Kanada milli katılım gerçekleştirdi. 6 holde 21 bin metrekare alanda düzenlenen fuara 7 Türk otomotiv firması da bireysel katılım sağladı.

OİB adına fuara OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OİB Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Şafak Ozan ve Leon Kalma iştirak etti.

Fuarın ikinci gününde Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Sualp Erdoğan, Münih Eğitim Ataşesi Akın Deveci, Münih Ticaret Ataşeleri Recep Aslan ve Ali Bayraktar OİB standını ziyaret etti.

Almanya, Türk otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı konumunda yer alıyor. Almanya'ya 2022'de, 2021'e kıyasla yüzde 5 artışla 4,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü büyümesini bu yıl da sürdürdü.

Ocak-Ağustos döneminde Almanya'ya yapılan ihracat, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 13,5 artışla 3,2 milyar doları aştı. Almanya geçen yıl otomotiv endüstrisinin toplam ihracatından yüzde 14,2 pay alırken ocak-ağustos döneminde ise yüzde 14 pay almayı başardı.

Sektör, bu yılın sonuna kadar göstereceği performansla geçen yılın ihracat rakamını geçerek Almanya'ya olan ihracatını 5 milyar dolara yaklaştırmayı hedefliyor.

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