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Ekonomi

Rusya'nın petrol üretimi nisanda yüzde 11,5 azaldı

Rusya’nın petrol üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 11,5 gerileyerek 41,1 milyon tona düştü.

Emre Gürkan Abay   | 01.06.2022
Rusya'nın petrol üretimi nisanda yüzde 11,5 azaldı

Moskova

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede petrol üretimi bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artarak 176 milyona çıktı.

Rusya’nın petrol üretimi nisanda ise bir önceki aya kıyasla yüzde 11,5 düşerek 41,1 milyon tona, bir başka hesaplamayla günlük 10 milyon varile geriledi.

ABD ve İngiltere, Rus petrol ihracatına yönelik yaptırım kararı alırken, son olarak Avrupa Birliği yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlamıştı.

Rus yetkililer, Batılı ülkelerin söz konusu adımları nedeniyle özellikle Asya pazarına yönelik petrol ihracatını artırmak istiyor.

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