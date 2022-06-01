Dolar
16.39
Euro
17.46
Altın
1,848.22
ETH/USDT
1,815.90
BTC/USDT
30,130.00
BIST 100
2,568.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rus ekonomisi nisanda yüzde 3 küçüldü

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke ekonomisinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 küçüldüğünü, yılın ilk dört ayında ise yüzde 1,7 büyüdüğünü bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 01.06.2022
Rus ekonomisi nisanda yüzde 3 küçüldü

Moskova

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan "Ekonomide mevcut durum" adlı raporda, ülke ekonomisinin ocakta bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 büyüdüğü belirtildi.

Rus ekonomisinin şubatta yüzde 4,1, martta ise yüzde 1,3 büyüdüğü bilgisine yer verilen raporda, nisanda ise ekonominin yüzde 3 küçüldüğü kaydedildi.

Raporda, Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlara rağmen ülke ekonomisinin yılın ilk dört ayında geçen yıla kıyasla yüzde 1,7 büyüdüğü belirtildi.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 10 ila 12 küçülmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı
BM, Ankara'nın talebinin ardından yabancı dillerdeki 'Turkey'i 'Türkiye' olarak değiştirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görme engelli hafızlık öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Almanya'nın Türkiye aleyhindeki açıklamasına kınama
THY'den 'PCR test raporu' açıklaması

Benzer haberler

Rusya'nın petrol üretimi nisanda yüzde 11,5 azaldı

Rusya'nın petrol üretimi nisanda yüzde 11,5 azaldı

Biden'dan Ukrayna'ya 700 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketine onay

Rus ekonomisi nisanda yüzde 3 küçüldü

Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna yönetimini Batılı ülkeleri çatışmanın içine çekmeye çalışmakla suçladı

Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna yönetimini Batılı ülkeleri çatışmanın içine çekmeye çalışmakla suçladı
Toprak Mahsulleri Ofisi un regülasyonuna devam edecek

Toprak Mahsulleri Ofisi un regülasyonuna devam edecek
Azerbaycan, doğal gaz hatlarının potansiyelini genişletecek

Azerbaycan, doğal gaz hatlarının potansiyelini genişletecek