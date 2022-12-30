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Ekonomi

Rusya, yuanın Ulusal Refah Fonu'ndaki payını artırıyor

Rusya, Ulusal Refah Fonu’nda yuanın azami pay sınırını yüzde 30’dan 60'a, altının azami pay sınırını ise yüzde 20’den 40’a yükseltti. Rusya Maliye Bakanlığı, fonda “dost olmayan” ülke para birimlerinin ise düşmeye devam edeceğini duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 30.12.2022
Rusya, yuanın Ulusal Refah Fonu'ndaki payını artırıyor

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nda tutulan rezervlere ilişkin yeni yapısal değişikliklerin onaylandığı belirtildi.

Yuanın azami pay sınırının yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, altının azami pay sınırının da yüzde 20’den yüzde 40’a çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nda “dost olmayan” ülke para birimlerinin payının istikrarlı bir şekilde düşürülmesine devam edileceği vurgulandı.

Rus hükümeti, bütçe açığını kapatmak için 1 Aralık itibarıyla yaklaşık 186 milyar dolar seviyesinde bulunan Ulusal Refah Fonu’nu kullandığını açıklamıştı.

Rusya’da bankalar ve şirketler yaptırımlar nedeniyle dolardan uzaklaşırken, ticarette başta yuan olmak üzere dost ülkelerin para birimlerinin kullanımı yaygınlaşıyor.

Rusya Merkez Bankası da rezervlerinde değerlendirmek için Türk lirası, yuan ve rupi satın alınmasına yönelik çalışmalar yapıldığını bildirmişti.

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