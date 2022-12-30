Dolar
18.72
Euro
20.00
Altın
1,819.61
ETH/USDT
1,192.50
BTC/USDT
16,492.00
BIST 100
5,555.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’da "2022 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı ve Yangın Helikopteri Teslim Töreninde konuşuyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Bakan Nebati, borç stokuna ilişkin açıklamada bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındadır." ifadesini kullandı.

Merve Özlem Çakır   | 30.12.2022
Bakan Nebati, borç stokuna ilişkin açıklamada bulundu

Ankara

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel piyasalardaki olumsuzluklara rağmen makroekonomik dengeleri, makul risk düzeyini ve uygun maliyeti gözeterek mali disiplinden asla ödün vermeden ilerlediklerini, stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikalarıyla yol almaya devam ettiklerini bildirdi.

Kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden birisi olan borç stokunun GSYH'ye oranında ve Türkiye brüt dış borç stokunun GSYH'ye oranında 2022 yılında çok önemli başarılar sağlandığını ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

"AB ülkelerinde ortalama yüzde 86 olan AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH'ye oranı ülkemizde 2002 yılındaki yüzde 71,5 seviyesinden 2022 yılı 3. çeyreğinde 2021 sonuna göre 7 puan azalarak yüzde 34,8'e gerilemiştir. Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındadır. Ülkemizin brüt dış borç stokunun GSYH'ye oranı da tüm dünyada borçluluk oranlarının yükseldiği salgın dönemindeki yüzde 60,3 seviyesinden 2022 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 52,6 seviyesine kadar gerilemiştir. Borç stokundaki düşüşte kaydedilen bu başarının, ekonomimizin dengeli ve sağlıklı bir şekilde büyüdüğü, yatırımların ve istihdamın her geçen gün artmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşmesi ayrıca önemlidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığının operasyonlarıyla 2022'de terör ve organize suç örgütlerine ağır darbe vuruldu
Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yılın son cuma hutbesini okudu
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında gerekçeli karar hazırlandı

Benzer haberler

Bakan Nebati, borç stokuna ilişkin açıklamada bulundu

Bakan Nebati, borç stokuna ilişkin açıklamada bulundu

Bakan Nebati: Enerjimizi, nitelikli yazılımcılarımızın sayısını her geçen gün artırmaya yönelik kullanacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati favori AA karelerini seçti

Türk lirası mevduatları ve katılım hesapları yeni yılda da teşvik edilecek

Türk lirası mevduatları ve katılım hesapları yeni yılda da teşvik edilecek
1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti

1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti
Türkiye’nin ödeme yöntemi TROY'un kullanım alanları yaygınlaşacak

Türkiye’nin ödeme yöntemi TROY'un kullanım alanları yaygınlaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet