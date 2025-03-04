Dolar
36.45
Euro
38.45
Altın
2,925.27
ETH/USDT
2,078.50
BTC/USDT
82,883.00
BIST 100
9,921.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: Ekonomide soğuma başladı

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rus ekonomisindeki soğuma sürecinin başladığını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: Ekonomide soğuma başladı

Moskova

Reşetnikov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinde büyümenin artık ön planda olmadığına işaret eden Reşetnikov, “Belirli sektörlerdeki yavaşlamanın yanı sıra şirketlerin siparişlerinde de düşüş görüyoruz. Para politikasındaki sıkılık da devam ediyor.” dedi.

Reşetnikov, Rus ekonomisinin geçen yıl kayda değer oranda büyüdüğünü ifade ederek, “Ancak, artık soğuma süreci başladı. Özellikle ana göstergelerdeki durum bunu doğruluyor.” diye konuştu.

Enflasyonu düşürürken, ekonomik büyümeyi ve makroekonomik istikrarı korumak için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Reşetnikov, “Özellikle kamunun borçlanmasını kontrol altında tutarak, devlet şirketlerinin özel sektör yatırımlarını boğmamasını sağlıyoruz.” dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Rus ekonomisinin "yönetilebilir soğuma döneminde" bulunduğunu söylemişti.

Geçen yıl yüzde 4 büyüyen Rus ekonomisinin, enflasyonla mücadeleye yönelik alınan önlemler nedeniyle bu yıl yüzde 1 ila 2 büyümesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i kabul etti
Şanlıurfa'da kaza yapan ekip aracındaki 6 polis yaralandı
Azerbaycan'da "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" paneli düzenlendi
Suriye'den gelen toz bulutu Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da 3 gün etkili olacak

Benzer haberler

Aeroflot 2024'te 55 milyar ruble net kar elde etti

Aeroflot 2024'te 55 milyar ruble net kar elde etti

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: Ekonomide soğuma başladı

Rusya: ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını keserse, barışa en büyük katkıyı sağlayacak

Japonya'dan Rusya'nın bakan dahil 9 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmesine tepki

Japonya'dan Rusya'nın bakan dahil 9 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmesine tepki
Trump, AB'nin Ukrayna'nın savunmasından çok Rusya doğal gazına para harcadığını belirtti

Trump, AB'nin Ukrayna'nın savunmasından çok Rusya doğal gazına para harcadığını belirtti
Ukrayna için üç yol: ABD, Avrupa ve Türkiye

Ukrayna için üç yol: ABD, Avrupa ve Türkiye
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet