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Ekonomi

Aeroflot 2024'te 55 milyar ruble net kar elde etti

Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot'un net karının 2024'te 55 milyar rubleye (yaklaşık 617 milyon dolar) çıktığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Aeroflot 2024'te 55 milyar ruble net kar elde etti

Moskova

Aeroflot'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin geçen yılın son çeyreğinde 5 milyar ruble zarar ettiği belirtildi.

Şirketin 2024'teki toplam gelirinin ise bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak 856,8 milyar rubleye çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu dönemde net karın da 55 milyar rubleye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin geçen yıl 2023'e göre yüzde 16,8 artışla 55,3 milyon yolcu taşıdığı belirtildi.

Batılı ülkeler Rus hava yolu şirketlerine kapsamlı yaptırımlar uygularken, Avrupa Birliği ve Rusya hava sahalarını karşılıklı olarak kapatma kararı almıştı.

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