Euro
10.25
Dolar
8.38
BIST 100
1,453.10
Altın
1,885.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu resepsiyonu - Ankara
logo
Bilim Teknoloji

Rusya'dan Google'a yaptırım uyarısı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), yasa dışı içerikleri engellemediği gerekçesiyle merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Google’a yaptırım uygulanabileceğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 24.05.2021
Rusya'dan Google'a yaptırım uyarısı

Moskova


Roskomnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, Google’ın arama sonuçlarında, Rusya’da yasa dışı olan içeriklere bağlantıların yüzde 20 ila 30’unun kaldırılmadığı kaydedildi.

Söz konusu içeriklerin kaldırılmaması sebebiyle şirkete ve YouTube gibi bağlı hizmetlerine yaptırım uygulanabileceği uyarısı yapılan açıklamada, “Google, Rusya’daki yasa dışı içeriklerin en çok yayıldığı platform. Söz konusu içeriklerin kaldırılması için şirkete bir gün süre verildi, aksi halde hızını yavaşlatma gibi önlemlere başvurulacak.” denildi.

Roskomnadzor, 10 Mart’ta aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den devam eden aşı krizinin 'salgını kalıcılaştıran skandal bir eşitsizlik' olduğu uyarısı
rABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 895'e yükseldi
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde yapılan aşı sayısı 28 milyonu geçti
Dünya genelinde 1 milyar 670 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Rusya'dan Google'a yaptırım uyarısı

Rusya'dan Google'a yaptırım uyarısı

Rus turistler 'sabırsızlıkla' Türkiye ile uçuşların başlamasını bekliyor

Yaklaşık 300 bin turizm çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı

AB liderleri aylar sonra ilk kez yoğun bir gündemle Brüksel'de toplanacak

AB liderleri aylar sonra ilk kez yoğun bir gündemle Brüksel'de toplanacak
Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Tesla Rusya ve BDT'ye açılacak

Tesla Rusya ve BDT'ye açılacak