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Ekonomi

Rusya’da Goldman Sachs’in aracılık lisansı iptal edildi

Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs’in aracılık lisansını iptal etti.

Emre Gürkan Abay  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Rusya’da Goldman Sachs’in aracılık lisansı iptal edildi

Moskova

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Goldman Sachs’in başvurusu üzerine bankanın aracılığa yönelik faaliyet lisansının iptal edildiği bildirildi.

Ülkede 13 Ağustos’ta American Express’in lisansı, bankanın gönüllü tasfiye süreci nedeniyle iptal edilmişti.

Batılı çok sayıda banka ve finans kurumu Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.

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