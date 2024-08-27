Dolar
34.03
Euro
38.04
Altın
2,511.20
ETH/USDT
2,632.40
BTC/USDT
62,502.00
BIST 100
9,656.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB, selden etkilenen üyelerine destek verecek

Avrupa Birliği (AB), geçen yıl sel felaketinden etkilenen 5 üyesine 1 milyar avronun üzerinde yardım sağlayacak.

Ata Ufuk Şeker  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
AB, selden etkilenen üyelerine destek verecek

Brüksel

AB Komisyonu, 2023'te şiddetli seller yaşayan İtalya, Slovenya, Avusturya, Yunanistan ve Fransa'ya AB Dayanışma Fonu'ndan mali destek sağlanmasına yönelik teklifini açıkladı.

Açıklamada, yardım paketiyle İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesine 378,8 milyon avro, Toskana bölgesine 67,8 milyon avro, Slovenya'ya 428,4 milyon avro ve Avusturya'ya 5,2 milyon avro, Yunanistan'a 101,5 milyon avro ve Fransa'ya 46,7 milyon avro tahsis edileceği belirtildi.

Desteğin hasarlı altyapının onarımı, kültürel mirasın korunması ve temizlik operasyonlarının yürütülmesi de dahil olmak üzere acil durum ve kurtarma operasyonlarının maliyetlerinin bir kısmını karşılayacağı kaydedilen açıklamada, yardımın AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra sağlanacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'nde kanoyla açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor
OGM, "Muğla'da yanan orman alanlarına otel yapılıyor" iddialarını yalanladı
Meteorolojiden 10 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı
Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi
İstanbul merkezli 6 ilde kaçak ilaç operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

AB, selden etkilenen üyelerine destek verecek

AB, selden etkilenen üyelerine destek verecek

Yunanistan'da bu yıl çıkan yangın sayısı yüzde 50 arttı

İtalya'da şiddetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi

Fransa'da erken seçimden bu yana yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı

Fransa'da erken seçimden bu yana yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı
Yeşil kapitalizm: İklim değişikliğinin çözümü mü, gelir getiren yeni aldatmaca mı?

Yeşil kapitalizm: İklim değişikliğinin çözümü mü, gelir getiren yeni aldatmaca mı?
Sudan'da seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı

Sudan'da seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet