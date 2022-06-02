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Ekonomi

Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazı ihracatını kısıtladı

Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazların ihracatına kısıtlama getirdi.

Emre Gürkan Abay   | 02.06.2022
Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazı ihracatını kısıtladı

Moskova

Rus hükümeti tarafından yayımlanan karara göre, neon dahil soy gazların ihracatı 31 Aralık'a kadar kısıtlanacak.

Karara göre, ülkeden soy gazı ihracatı söz konusu tarihe kadar Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına tabi olacak.

Rusya ve Ukrayna'nın önemli birer üretici oldukları soy gazları, mikroçiplerde kullanılan yarı iletkenlerin üretiminde kullanılıyor.



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